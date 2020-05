Francisco J. Marques ao lado de Quaresma na resposta a André Ventura: «Racista»

Francisco J. Marques reagiu esta sexta-feira à polémica entre Ricardo Quaresma e André Ventura através de uma publicação no Twitter, na qual aproveitou para criticar o "discurso de ódio" do deputado e líder do partido Chega, a quem chama de "racista".





"Talento até dizer chega" na FC Porto TV. Contra o racismo e contra todos os que se mantêm calados e dessa forma validam o discurso de ódio do racista Ventura. pic.twitter.com/5aM9jq0com — Francisco J. Marques (@FranciscoMarkes) May 8, 2020

O diretor de comunicação do FC Porto partilhou um vídeo da FC Porto TV com alguns dos golos marcados pelo internacional português ao serviço dos dragões e a seguinte mensagem: "'Talento até dizer chega' na FC Porto TV. Contra o racismo e contra todos os que se mantêm calados e dessa forma validam o discurso de ódio do racista Ventura."