Francisco J. Marques apelida Nuno Tavares de "caceteiro" e critica critério disciplinar

Depois de ter vindo a público denunciar a alegada impunidade de Pizzi no clássico de ontem com o Benfica (1-1), Francisco J. Marques voltou às redes sociais para falar de Nuno Tavares, a quem apelidou de "caceteiro". O diretor de comunicação do FC Porto voltou a deixar críticas à arbitragem do jogo..





Nuno Tavares, o caceteiro. Tavares jogou quase sempre para lá dos limites da legalidade. Beneficiou de um critério de exceção simples: lances para amarelo não acontecia nada, lances para vermelho, recebia amarelo. As imagens não mentem pic.twitter.com/qj5D3GFWDv — Francisco J. Marques (@FranciscoMarkes) January 16, 2021

