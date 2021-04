Francisco J. Marques aponta à RTP: «Uma simples aula serve para fazer propaganda ao benfiquistão»

Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, criticou esta sexta-feira a RTP pela presença de Ana Catarina, guarda-redes de futsal do Benfica e eleita este ano novamente melhor jogadora do mundo, no 'Estudo em Casa', da RTP Memória.





É uma pena Portugal não ser um estado laico e continuar a fazer intoxicação através do Estudo em Casa, da RTP Memória. A madrassa da RTP não para e uma simples aula de Educação Física serve para fazer propaganda ao benfiquistão pic.twitter.com/kQFZFlwCkt — Francisco J. Marques (@FranciscoMarkes) April 30, 2021

"É uma pena Portugal não ser um estado laico e continuar a fazer intoxicação através do Estudo em Casa, da RTP Memória. A madrassa da RTP não para e uma simples aula de Educação Física serve para fazer propaganda ao benfiquistão", escreveu no Twitter.Recorde-se que, além de Ana Catarina, também João Mário já havia marcado presença no programa