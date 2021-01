Francisco J. Marques aponta "caldo de cultura que historicamente protege os jogadores do Benfica"

Francisco J. Marques está este sábado muito ativo no Twitter, apontando o dedo a várias situações do clássico de ontem. Desta feita, o diretor de comunicação do FC Porto visou a arbitragem. "Todos sabemos que o problema está na benevolência com que são ajuizados lances duros ou violentos dos jogadores do Benfica", escreveu.





Nos últimos três clássicos com o Benfica, o FC Porto teve duas expulsões. Luis Díaz, na final da Taça, e Taremi, ontem no Dragão. No total, a nossa equipa jogou 88 minutos em inferioridade numérica, praticamente um jogo inteiro dos três em análise. pic.twitter.com/CWJSUKmVo6 — Francisco J. Marques (@FranciscoMarkes) January 16, 2021

"Nos últimos três clássicos com o Benfica, o FC Porto teve duas expulsões. Luis Díaz, na final da Taça, e Taremi, ontem no Dragão. No total, a nossa equipa jogou 88 minutos em inferioridade numérica, praticamente um jogo inteiro dos três em análise. Quem viu os três jogos sabe bem que o problema não esteve nas expulsões dos jogadores do FC Porto, todos sabemos que o problema está na benevolência com que são ajuizados lances duros ou violentos dos jogadores do Benfica. O jogo de ontem foi um exagero e só com um critério muito permissivo foi possível que Pizzi, Nuno Tavares e Vertonghen não fossem expulsos, consequência de um caldo de cultura que historicamente protege os jogadores do Benfica. Não podemos regressar a 2016", pode ler-se no Twitter.