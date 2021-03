Francisco J. Marques arrasa João Paulo Rebelo por não homenagear Alfredo Quintana

Francisco J. Marques arrasou esta noite João Paulo Rebelo, Secretário de Estado do desporto, por não ter marcado presença ou mandado uma mensagem de homenagem relativamente ao falecimento de Alfredo Quintana. Isto depois de esta terça-feira ter sido o dia do último adeus ao antigo guarda-redes da equipa de andebol do FC Porto e da Seleção Nacional.





Emoção no adeus a Alfredo Quintana



"O que se passou hoje foi uma primeira pequena homenagem ao grande atleta que era Alfredo Quintana. Juntou adeptos e até rivais, com as presenças de Benfica e Sporting. A única pessoa que não quis homenagear Quintana foi o Secretario de Estado do desporto, que não apareceu nem mandou mensagem. É uma ave rara no meio disto tudo, a única preocupação são os direitos televisivos. Aparece publicamente só para falar sobre isto, não para marcar presença ou mandar mensagem no funeral de um jogador da Seleção Nacional, que muito fez pela Seleção. Foi um momento em que se ultrapassaram rivalidades, mas há esta nota dissonante que mais uma vez penaliza muito o desporto português", referiu Francisco J. Marques, em declarações no Porto Canal.