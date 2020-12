Francisco J. Marques: «Assim não há vermelhos por cotoveladas nenhumas...»

Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, criticou na noite desta terça-feira algumas decisões de arbitragem da última jornada da Liga NOS, com especial destaque para dois lances dos jogos de Benfica e Sporting, assim como um do FC Porto x Nacional. No caso dos dragões, em causa esteve o pisão de Azouni, enquanto nos dos rivais as cotoveladas de Coates e Gilberto a dois adversários.





"São lances de VAR. No campo foram julgados com cartões amarelos, porque o árbitro no campo não teve noção da gravidade dos lances, mas os VAR deveriam ter sinalizado junto dos árbitros que seriam cartões vermelhos. O lance do Otávio é uma entrada violenta, para vermelho; as outras duas, do Coates e do Gilberto, são cotoveladas para vermelho. É para isto que existe o VAR. Se isto não é para vermelho, então não há cartão vermelho por cotoveladas nenhumas", afirmou, no Porto Canal.O responsável azul e branco debruçou-se ainda sobre a polémica do Estoril x FC Porto B, da 2ª Liga, no qual os dragões se queixaram de um penálti inexistente a fechar o encontro, que terminou empatado. "Infelizmente na 2.ª Liga ainda não há VAR e este tipo de erros mostra bem a sua importância. No entanto, um lance destes não deveria precisar de ajuda externa para ser analisado. O que leva a equipa de arbitragem a assinalar um penálti aqui? É muito estranho. Este penálti retira 2 pontos ao FC Porto, tem como consequência a indignação por parte das pessoas do FC Porto e o Paulinho Santos, por dizer a verdade ao manifestar a sua indignação, fica 15 dias impedido de trabalhar", referiu Francisco J. Marques. No programa foram ainda mostradas imagens que circulam nas redes sociais de José Caldeira e Leonel Ferreira, árbitro e auxiliar da partida respetivamente, vestindo adereços do Benfica. Vincando que todos "têm direito a ter o seu clube", o dirigente aconselhou todos os árbitros a serem comedidos neste tipo de publicações.