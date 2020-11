Francisco J. Marques: «Assinalou rabo do jogador do Marítimo para não marcar mão ao do Benfica»

Francisco J. Marques criticou a atuação do árbitro Manuel Mota, que esta segunda-feira ajuizou o jogo do Benfica na Madeira, frente ao Marítimo, que os encarnados venceram, por 2-1. O diretor de comunicação do FC Porto fala num penálti que terá ficado por marcar, num lance a fechar a partida.





E foi assim que Manuel Mota terminou o jogo na Madeira, ao assinalar rabo do jogador do Marítimo para não marcar mão do jogador do Benfica. É assim lá se limpou o que pareceu um penálti, mas que a SportTV ainda não mostrou repetição pic.twitter.com/ybY0qaD61J — Francisco J. Marques (@FranciscoMarkes) November 30, 2020

"E foi assim que Manuel Mota terminou o jogo na Madeira, ao assinalar rabo do jogador do Marítimo para não marcar mão do jogador do Benfica. E assim lá se limpou o que pareceu um penálti, mas que a SportTV ainda não mostrou repetição", escreveu J. Marques no Twitter, partilhando imagens do lance e acrescentando: "A SportTV não mostrou mais do que isto, o que dá toda a ideia de ser penálti. Mas Manuel Mota já tinha assinalado rabo... Vamos esperar que a Sport TV mostre o lance pela câmara atrás da baliza."J. Marques apontou também o dedo ao lance do segundo golo do Benfica: "Pisão de Gabriel, Manuel Mota marca falta a favor do Benfica e daí nasce o golo da vitória do Benfica. Jogadas que dão pontos. Esta jornada foi assim para Benfica e Sporting. A tradição ainda é o que era, mas grave, grave foi Paços de Ferreira de onde o FC Porto trouxe 0 pontos."