Francisco J. Marques ataca BTV: «Tem um histórico de insultos gratuitos»

Os comentários da BTV ao jogo das meias-finais da Allianz Cup, entre Benfica e FC Porto, criaram uma grande polémica e levaram Francisco J. Marques a apontar o dedo ao rival, esta terça-feira."Acho que a Benfica TV tem um histórico de insultos gratuitos. Só que normalmente essas coisas são feitas através de convidados. Desta vez, estivemos na presença de um jornalista com carteira profissional, que passou o tempo todo a insultar os jogadores do clube adversário. O que é surpreendente e condenável é o foco serem os jogadores do FC Porto. Não há memória de uma coisas dessas, mas mais uma vez o Benfica finge que não aconteceu nada. Foi assim quando desgraçadamente foi assassinado um adepto do Sporting, no Jamor, foi assim há menos de dois anos quando foi assassinado um adepto do Sporting junto ao Estádio da Luz e tem sido assim sempre que há situações de gravidade", começou por dizer o Diretor de Comunicação do FC Porto, que considerou que toda esta situação "passou das marcas"."Vamos comparar a legítima indagnação do Benfica quando recentemente um adepto foi ferido quando um autocarro com adeptos do Benfica foi apedrejado com todas as outras situações. Quando envolvem o Benfica é como se não existissem. Mas isto passou das marcas. É muito, muito grave aquele tipo de vocabulário, repetido até à exaustão. São situações muito graves e que mancham o nome do Benfica e este silêncio que dura há uma semana é especialmente grave para os adeptos do Benfica, porque o clube não pede desculpa destes exageros. É lamentável que isto aconteça", concluiu.