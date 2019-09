Francisco J. Marques ataca o Benfica: «Abriu a caça à arbitragem»

Francisco J. Marques atacou o Benfica, pelas críticas feitas na BTV à arbitragem de Carlos Xistra no jogo FC Porto-V. Guimarães, designadamente no lance que resultou na expulão de Tapsoba antes do primeiro minuto. O diretor de comunicação do FC Porto entende que o rival da Luz "abriu a caça à arbitragem"



"Segundo os analistas de arbitragem, o Benfica não tem razão nenhuma, a maioria considerou correta a decisão da equipa de arbitragem. Demonstra que o Benfica abriu a caça à arbitragem. Na semana anterior foi derrotado em casa pelo FC Porto e na sequência dessa derrota abriram a caça à arbitragem. Enquanto ganhava era a paz no mundo, a partir do momento em que o FC Porto fez aquela demonstração de força na Luz abriu a caça à arbitragem. No jogo a seguir foi só esperar alguns segundos para ver essa caça à arbitragem. Não interessa a verdade factual do lance para a propaganda do Benfica. Na época passada fizeram a mesma coisa após a derrota frente ao FC Porto na Taça da Liga e culminou com aquelas três arbitragens que ofereceram o título ao Benfica. O objetivo do Benfica é replicar o que aconteceu na época passada, temos de estar atentos este género de manobras que visam apenas perseguir árbitros e tornar a arbitragem refém do próprio Benfica", considerou o responsável portista.



Jogador do V. Guimarães foi expulso aos 45 segundos do jogo com o FC Porto Jogador do V. Guimarães foi expulso aos 45 segundos do jogo com o FC Porto