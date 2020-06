Francisco J. Marques ataca secretário de Estado do Desporto: «Até parece que tem medo»

Francisco J. Marques teceu duras críticas ao secretário de Estado do Desporto, depois da reação deste ao apedrejamento do autocarro do Benfica, há cerca de uma semana. O diretor de comunicação do FC Porto acusou João Paulo Rebelo de ter proferido "declarações frouxas, genéricas, subservientes, como sempre aconteceu quando está em causa o Benfica".





1- João Paulo Rebelo teve finalmente tempo para comentar o apedrejamento do autocarro do Benfica pelas claques do Benfica. Seis dias depois o secretário de Estado teve umas declarações frouxas, genéricas, subservientes, como sempre aconteceu quando em causa está o Benfica. pic.twitter.com/LQ0WCOVEv8 — Francisco J. Marques (@FranciscoMarkes) June 10, 2020

2- Há um ano, quando uns miúdos assobiaram João Félix, que estava ao serviço da seleção nacional, João Paulo Rebelo surgiu logo como paladino dos bons costumes e classificou o momento de “comportamento imbecil”. pic.twitter.com/ZJWcs6UHW1 — Francisco J. Marques (@FranciscoMarkes) June 10, 2020

3- Curiosamente, agora teve tempo para meditar bem no que ia dizer, porque foram precisos seis longos dias para lhe ouvir uma palavra sobre o assunto. E, claro, a poupar nos adjetivos, que isso é só para situações limite, como são uns assobios. — Francisco J. Marques (@FranciscoMarkes) June 10, 2020

4- Lançar pedras, ferir atletas profissionais, quando praticado por gente sem nome mas com clube aí é preciso ter muito juízinho. Até parece que tem medo, mas provavelmente é só mais um comportamento imbecil. — Francisco J. Marques (@FranciscoMarkes) June 10, 2020

Como termo de comparação, o responsável pela comunicação portista aproveitou para lembrar a prontidão com que o secretário de Estado do Desporto comentou os assobios de que foi alvo João Félix quando estava ao serviço da Seleção Nacional. "Agora teve tempo para meditar bem no que ia dizer, porque foram precisos seis longos dias para lhe ouvir uma palavra sobre o assunto. E, claro, a poupar nos adjetivos, que isso é só para situações limite, como são uns assobios", escreveu no Twitter."Lançar pedras, ferir atletas profissionais, quando praticado por gente sem nome mas com clube aí é preciso ter muito juizinho. Até parece que tem medo, mas provavelmente é só mais um comportamento imbecil", rematou Francisco J. Marques.