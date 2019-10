Francisco J. Marques ataca silêncio de Luciano Gonçalves: «Só pode apresentar a demissão»

As críticas do Benfica às arbitragens voltaram a estar no centro do discurso de Francisco J. Marques no programa Universo Porto - da Bancada. O diretor de comunicação do FC Porto não considerou normal a "serenidade" com que estes ataques têm sido encarados, acima de tudo por Luciano Gonçalves, presidente da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol.





"A partir de hoje deixa de haver duvidas sobre a ligação umbilical de Luciano Gonçalves e o Benfica. Só pode apresentar a demissão. Não está a fazer a defesa dos árbitros. A caça tem sido todas as semanas. E o senhor Luciano Gonçalves ainda deve estar de férias. Não se lhe ouve um pio. Quando um clube faz críticas à arbitragem, Luciano Gonçalves aparece indignado. Quando é o Benfica, tudo sereno. Mas tudo isto tem um passado. Foi noticiado que Luciano Gonçalves andava a pedir favores ao Benfica. Não defende os árbitros, defende os interesses do Benfica", apontou o dirigente azul e branco.