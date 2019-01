Francisco J. Marques ataca Vieira: «Esqueceu o penálti sobre Corona e a expulsão de Seferovic»

LFV queixou-se de um fora de jogo que pela linha da SportTV foi bem assinalado, mas esqueceu o penálti sobre Corona logo no início do jogo e a expulsão perdoada a Sferovic. Estava habituado a controlar tudo e todos ou será que quis dizer que vai dar cabo da nota aos árbitros? pic.twitter.com/eRim3E8Tt6 — Francisco J. Marques (@FranciscoMarkes) 22 de janeiro de 2019

"Queres carne ou peixe?" Quando o FC Porto marcou o terceiro golo LFV deve ter-se lembrado da pergunta que fez quando tentou uma golpada igual à que deu agora ao Braga, com os jogadores do Leixões. Que vá jogar à bisca com a Cristina pic.twitter.com/wciqTaAaMr — Francisco J. Marques (@FranciscoMarkes) 22 de janeiro de 2019

Luís Filipe Vieira falou aos jornalistas do final do jogo frente ao FC Porto e deixou um duro reparo à prestação do VAR neste encontro, algo que motivou uma pronta resposta de Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, que, através do Twitter, lançou-se ao ataque ao líder dos encarnados.De acordo com o dirigente azul e branco, o presidente das águias reclamou um fora-de-jogo "que foi bem assinalado", mas "esqueceu o penálti sobre o Corona e a expulsão perdoada a Seferovic". "Estava habituado a controlar tudo e todos ou será que quis dizer que vai dar cabo da nota aos árbitros?", questionou numa primeira publicação, à qual deu continuidade quase de imediato, ironizando sobre o golo de Fernando Andrade e sobre a recente polémica em torno dos jogadores do Leixões "'Queres carne ou peixe?' Quando o FC Porto marcou o terceiro golo LFV deve ter-se lembrado da pergunta que fez quando tentou uma golpada igual à que deu agora ao Braga, com os jogadores do Leixões", apontou.