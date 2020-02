Francisco J. Marques 'atira-se' a Miguel Pinto Lisboa: «Negacionista finge que não ouviu»

Depois de Miguel Pinto Lisboa, presidente do V. Guimarães, ter dito "que houve atitudes provocatórias de profissionais de futebol", Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, reagiu no Twitter.





"Este negacionista finge que não ouviu. Miguel Pinto Lisboa, presidente do Vitória, não honra o clube e ao proferir estas declarações vergonhosas tem de ser responsabilizado, pois é com gente como esta que crescem fenómenos como o racismo. Queremos futebol com Marega e sem Pinto Lisboa", escreveu.