Francisco J. Marques atira-se ao Conselho de Arbitragem

O FC Porto, por intermédio do diretor de comunicação, Francisco J. Marques, deixou duras críticas ao Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) pelo facto de Vasco Santos ter vindo a público assumir o erro na análise ao lance do penálti em Portimão.





"O CA pôs Vasco Santos a reconhecer que errou ao validar como VAR o penálti do Portimonense-FC Porto, mas ainda não teve tempo de pedir o mesmo aos árbitros das três últimas saídas do Benfica no passado campeonato (Santa Maria da Feira, Braga e Vila do Conde). Esta oficialização do erro em Portimão, em contraponto ao silêncio após as falhas nos jogos que atribuíram o último campeonato, é especialmente grave se compararmos a quantidade de erros e a influência na competição", escreveu o dirigente portista no Twitter, acrescentando: "Estes erros entregaram o título e o CA não teve tempo de pedir a gravação de vídeos de mea culpa, ou então não considerou estes casos erros, o que será ainda mais grave."