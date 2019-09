Francisco J. Marques: «Benfica apoia claques ilegais e vive num regime de exceção»

Francisco J. Marques voltou à carga contra o que entende ser um apoio ilegal do Benfica a "claques não registadas". O diretor de comunicação do FC Porto apresentou uma carta assinada por Paulo Gonçalves, em nome do Conselho de Administração da SAD, na qual, para o dirigente azul e branco, o ex-assessor jurídico dos encarnados confessa que "ajuda no transporte de adeptos".





"O Benfica, através desta carta, confessa que ajuda no transporte dos adeptos para os jogos fora E esses adeptos toda a gente sabe quem são, 90 por cento são das claques. Claques não registadas. E as SAD's são proibidas de ajudar grupos de adeptos não registados. Mas há identidades que exibem isso. E exibem porquê? Porque o IPDJ, que devia perceber que há aqui uma confissão, decide não olhar. Mas da mesma forma, a PSP também sabe quem organiza e custeia isto tudo. A carta revela várias coisas. Primeiro, que Paulo Gonçalves representava a SAD. Depois prova que o Benfica apoia de forma ilegal claques não registadas e não inscritas como a lei portuguesa impõe. Isto aconteceu durante anos a fio sem que nada acontecesse. Estamos perante um regime de exceção perante um clube. O Benfica desde tempos imemoriais reclama regime de exceção. Se há uma lei a que obriga a que as claques devem estar registadas, o Benfica não tem que a cumprir, mas acha que deve ter os mesmos direitos . E isto é ser-se maior que Portugal", criticou Francisco J. Marques.