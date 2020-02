Francisco J. Marques: «Bruno Esteves não pode ser VAR, muito menos em jogos do Benfica»

O lance entre Rúben Dias e Raul Silva, no final da primeira parte do jogo entre Benfica e Sp. Braga, valeu críticas de Francisco J. Marques ao trabalho de Bruno Esteves, VAR da partida.





O diretor de comunicação do FC Porto considerou que o videoárbitro só não pode ter considerado a situação digna de cartão vermelho por fingir "que não viu", pelo que não "pode ser VAR e muito menos em jogos do Benfica""Temos todos de admitir que o árbitro, no campo, não se tenha apercebido da real dimensão do comportamento de Rúben Dias, mas o VAR não atuar só mesmo fingindo que não viu. Bruno Esteves a ser Bruno Esteves, demonstrando que não pode ser VAR e muito menos em jogos do Benfica", escreveu.