Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Francisco J. Marques: «BTV tornou-se um canal de insulto diário a tudo e todos» Diretor de comunicação do FC Porto reage às declarações do diretor do jornal do Benfica no canal do clube





• Foto: Movenotícias