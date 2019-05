Francisco J. Marques: «Campeonato marcado pelos erros gravíssimos em favor do Benfica»

O diretor de comunicação do FC Porto criticou duramente a arbitragem do Rio Ave-Benfica (2-3), atacando novamente o golo de João Félix, na sequência de um lance em que os vilacondenses ficaram a pedir penálti."Este campeonato fica marcado pelos erros gravíssimos em favor do Benfica. Este lance começou com um penálti e acabou com este fora de jogo de João Félix. E nem as revisões emendaram dois erros colossais porquê? Não sabem as regras? Uma vergonha estas vitórias da mentira", referiu Francisco J. Marques.Num tweet anterior, o dirigente portista tinha criticado duramente este lance: "Depois de este penálti não ter sido assinalado, nem pelo árbitro, nem pelo VAR, transformando um possível 1-1 em 0-2, só falta saber qual dos dois receberá o prémio de arbitrar a final da Taça".