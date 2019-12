Francisco J. Marques: «Comportamento do Marítimo na Luz é bastante estranho»

Francisco J. Marques criticou a postura da equipa do Marítimo no jogo do passado sábado, frente ao Benfica, no Estádio da Luz, na derrota por 4-0, comparando-a com a atitude que os verde-rubros apresentaram quando receberam o FC Porto, na Madeira, num duelo que acabou empatado a um golo. O diretor de comunicação dos dragões considerou "inexplicável" o comportamento do Marítimo nos encontros diante do Benfica.





"Todos nos lembramos do empenho do Marítimo frente ao FC Porto e é surpreendente quando confrontado com a suposta falta de intensidade da sua equipa frente ao Benfica. Contra o FC Porto, os seus jogadores jogam de faca nos dentes, como se costuma dizer, é canela até ao pescoço, com índices de agressividade levados ao máximo. Com o Benfica, mesmo em superioridade numérica, não conseguem igualar a intensidade do adversário e impor o seu jogo. Juntando isso ao que disse o presidente do Marítimo, que se conforma com os golos infantis, há um padrão comportamental nos jogos do Marítimo na Luz bastante estranho. Em tempos, o Marítimo visitar a Luz era uma preocupação para o Benfica, como quando visita o Dragão ou Alvalade, mas de há uns anos a esta parte é uma chuva de golos inexplicável. Só pode ser um fenómeno paranormal na liga portuguesa", referiu Francisco J. Marques, no Porto Canal.