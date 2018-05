Francisco J. Marques confirmou esta terça-feira adeixando claro que o FC Porto nunca se irá aproveitar da "da fragilidade dos seus rivais", isto depois da chamada feita por Pinto da Costa a Bruno de Carvalho a garantir que não contrataria jogadores do Sporting no caso de existirem rescisões."O FC Porto nunca se aproveita da fragilidade dos seus rivais. Nunca o fez no passado. Nem com Jorge Gonçalves, nem Jorge de Brito, e o FC Porto nunca deixou de vencer por causa disso. Pelo que soube, o presidente ligou a Bruno de Carvalho e disse que não compraria jogadores do Sporting se houvesse rescisões. Isto tem a ver com uma ética superior. Quando se fala em defender o futebol também é isto… O Sporting é um rival que nos deu amargos de boca este ano, mas não é por isso que nos vamos aproveitar de uma fragilidade como esta para ir lá sacar jogadores... E há lá jogadores de muito grande qualidade!", referiu, no programa Universo Porto da Bancada, do Porto Canal.

Autor: André Monteiro