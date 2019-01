Francisco J. Marques: «Cor escolhida pelo branding da Taça da Liga destina-se ao jogo do 3.º e 4.º classificados?»

É impressão minha ou a cor escolhida pelo branding da Taça da Liga destina-se ao jogo para decidir o terceiro e quarto classificados? pic.twitter.com/RvON96ooJN — Francisco J. Marques (@FranciscoMarkes) 26 de janeiro de 2019

Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, usou a ironia para falar do cartaz da final da Allianz Cup. Tudo porque o fundo do ecrã do Estádio Municipal de Braga apresentou tons de vermelho, pelo que o responsável azul e branco não perdoou e lembrou as eliminações de Benfica e Sp. Braga."É impressão minha ou a cor escolhida pelo branding da Taça da Liga destina-se ao jogo para decidir o terceiro e quarto classificados?", escreveu na sua conta no Twitter.