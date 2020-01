Francisco J. Marques critica ação da Justiça no caso Ficini

Francisco J. Marques deixou duras críticas à Justiça pelo "terceiro adiamento" do julgamento do homicídio de Marco Ficini, adepto do Sporting que morreu junto ao Estádio da Luz.





O diretor de comunicação do FC Porto deixou ainda reparos às claques do Benfica e à "quantidade de incidentes graves relacionados" com estas."A reputação ainda é um valor reconhecido em Portugal. É só o terceiro adiamento, trata-se de um homicídio, se fosse alguma coisa grave ou importante. Será que cumpre os desejos do sr. Presidente da República, expressados na abertura do ano judicial? Desde o fatídico dia da morte de Marco Ficini até ao dia de hoje atentem à quantidade de incidentes graves relacionados com claques do Benfica, sempre sem consequências, sempre com impunidade. E sempre com tantas cumplicidades", disse no Twitter.