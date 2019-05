Francisco J. Marques critica arbitragem do Rio Ave-Benfica: «Transformou-se um possível 1-1 em 0-2»

O diretor de comunicação do FC Porto, Francisco J. Marques, criticou a decisão do árbitro em não assinalar penálti a favor do Rio Ave, na partida diante do Benfica, num lance a fechar a 1.ª parte - e em que, na sequência do mesmo, os encarnados chegaram ao 2-0."Depois de este penálti não ter sido assinalado, nem pelo árbitro, nem pelo VAR, transformando um possível 1-1 em 0-2, só falta saber qual dos dois receberá o prémio de arbitrar a final da Taça", disparou o dirigente portista no Twitter.