Francisco J. Marques critica Bruno Esteves: «Deve ter ido mudar a água às azeitonas...»

Francisco J. Marques deixou duras críticas à atuação de Bruno Esteves no FC Porto - Portimonense, considerando que o então VAR do encontro foi "igual a si mesmo". O diretor de comunicação dos dragões aponta que há dois lances passíveis de penálti a favor dos azuis e brancos nesse jogo, mas que o video-árbitro não os sinalizou porque, ironizou, "deve ter ido mudar a água às azeitonas".





"Bruno Esteves foi igual a ele mesmo e foi regular no que tem sido o desempenho dele desde que era árbitro na plenitude até ao tempo em que se dedicou exclusivamente a VAR. O que quero dizer com isto é simples. O senhor Bruno Esteves tem extrema dificuldade em ver infrações a favor do FC Porto e ao contrário vê tudo o que acontece. Isso é bom, é bom que veja o que acontece contra nós, mas tem que ver o que acontece a nosso favor. Mais uma vez tivemos exemplos disso [lances sobre Soares e sobre Zé Luís]. Estamos a falar de coisas que não são fáceis de ver no relvado porque há uma série de razões que leva o árbitro a não ver. Daí ser importante haver ajuda tecnológica, alguém que esteja a ver na televisão para ver o lance e informar o árbitro do que tinha acontecido. O puxão ao Soares é lance de VAR, mas o senhor Bruno Esteves nesta altura tinha ido mudar a água às azeitonas...", satirizou o dirigente azul e branco, antes de comentar o lance sobre Zé Luís, também na área do Portimonense."O segundo lance é parecido com lances que aconteceram esta semana, que são pisões dentro da área. O árbitro até pode não ver, mas o que seria expectável é que Bruno Esteves informasse o árbitro e dissesse para ir ver. Não fez isso porque se tivesse feito o Hugo Miguel teria assinalado o penálti. Isto é muito mau. Mau porque acontece num jogo em que o VAR tem decisões antagónicas e porque, segundo, são equipas diferentes no ataque. Teve decisões antagónicas em prejuízo do FC Porto. Depois vamos ver os comportamentos de Bruno Esteves nos jogos do nosso rival e temos visto uma atitude de laxismo em lances de disciplina, como no lance do Rúben Dias após o golo do Sp. Braga, na Luz, que é grave e devia ter sido sinalizado pelo VAR", acrescentou, prosseguindo com as críticas."O VAR tinha obrigação de sinalizar o pisão do Gabriel ao jogador do Famalicão ou até o lance em P. Ferreira num penálti cometido pelo Weigl. O árbitro na função de VAR, Bruno Esteves, não sentiu necessidade de avisar o árbitro para ir ver o que é que achava. Temos um padrão. Temos um traço no mínimo de muito mau juízo. Alguém que sucessivamente adultera a verdade do jogo, que não contribui para a verdade desportiva, mas que contribui para aumentar a dúvida, não pode ser sistematicamente designada para jogos dessas equipas. Nem devia ser para nenhum", concluiu.