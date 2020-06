Francisco J. Marques critica João Paulo Rebelo: «É uma subserviência ao Benfica que mete nojo»

Francisco J. Marques deixou duras críticas a João Paulo Rebelo, Secretário de Estado do Desporto, pelo silêncio deste na sequência do apedrejamento ao autocarro do Benfica.





"Tudo isto aconteceu e o Secretário de Estado nem um ‘ai’ disse. É uma subserviência ao Benfica que mete nojo. Não tem outra designação. Estes problemas acontecem sucessivamente e não se identifica uma pessoa. Todos temos vídeos no telemóvel deles a pintarem de cara destapada e com roupas de quem trabalha numa grande empresa. Até parece encomendado. E se foi encomendado, que quem encomendou seja acusado de terrorismo", apontou o dirigente.