Francisco J. Marques critica presença de Luís Filipe Vieira na festa dos Diabos Vermelhos

Luís Filipe Vieira teceu duras críticas ao Benfica e a Luís Filipe Vieira pela presença do presidente das águias na festa dos Diabo Vermelhos, um dos dois grupos de apoio associados aos encarnados. O diretor de comunicação disse que era "inaceitável" este "comportamento" e estendeu os reparos ao IPDJ e às restantes autoridade.





"Podem mesmo fazer o que querem. Isto significa que temos que continuar a denunciar este estado de coisas e esta pouca vergonha. Recordo-me que há duas épocas o então treinador do Benfica, Rui Vitória, no final do jogo em Santa Maria Feira felicitou o aniversário dos No Name Boys. Agora o presidente vai à festa dos Diabos Vermelhos. Qualquer pessoa, adeptos do Benfica, etc, chama àquilo claques. Só há uma altura em que não o são: quando implica o Benfica. Isto é feito à frente de toda a gente, de todas as autoridades que têm que zelar pela lei e não fazem nada. É inaceitável. Quem fica verdadeiramente mal são os IPDJ, as autoridades contra a violênciua, o secretário do desporto e toda a gente que é cúmplice deste estado de coisas", começou por dizer o dirigente azul e branco, antes de prosseguir com as críticas."O poder do benfiquistão manifesta-se de forma exemplar na questão das claques ou não claques. Nunca são claques quando daí resulta alguma coisa para o Benfica. As claques beneficiam de várias coisas feitas para as claques e estas às vezes mais. Lembro-me de um jogo da supertaça, há dois anos, em que as claques do Benfica já estavam a pôr faixas bem antes do início do jogo. E só as claques podem por faixas. E se nós fingirmos que isso não acontece estamos a caucionar esse tipo de comportamento. Nós não o fazemos. Mas há muita gente que o está a fazer e gente com responsabilidade. Tem que acabar a pouca vergonha", concluiu Francisco J. Marques.