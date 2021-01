Francisco J. Marques critica Sporting: «Quem se tem queixado mais é quem tem sido mais beneficiado»

Francisco J. Marques deixou elogios às melhorias registadas na arbitragem nos últimos tempos, aproveitando para criticar o Sporting.





“Quem se tem queixado mais é quem tem sido mais beneficiado, o Sporting. No último mês, bem pode agradecer quatro pontos às arbitragens e vem queixar-se. É extraordinário”, atirou o diretor de comunicação do FC Porto no Porto Canal.