Francisco J. Marques critica suspeitas do Benfica face a Tiago Martins e fala em chantagem

As suspeitas do Benfica em relação ao relatório de Tiago Martins relativo ao jogo com o V. Setúbal, no qual o árbitro relatou que ficou com "hematomas" em virtude de ter sido atingido por uma moeda, mereceram duras críticas de Francisco J. Marques, esta terça-feira. O diretor de comunicação do FC Porto apontou "uma caça à arbitragem" e falou num episódio "nunca antes visto", referindo que esta estratégia se trata de "chantagem".





"Já falámos da caça que o Benfica abriu à arbitragem. Este ano começou no início do campeonato e desta vez lança uma acusação sem precedentes de que o árbitro Tiago Martins terá mentido na elaboração do relatório. A primeira surpresa é como é que possível saber-se tão rapidamente da suposta mentira na redação do relatório do jogo. Não há memória de uma coisa assim. Parte-se do princípio que os árbitros quando escrevem escrevem a verdade. Nem é admissível que acrescentem factos. Há coisas que podem acontecer e nem constar. Agora, coisas que não aconteceram constarem é impossível. Toda a gente aceita como verdadeiros os relatórios. Se as pessoas ficcionam os relatórios não podem ser árbitros. E o Benfica agora cria este anátema de um árbitro ainda jovem, que já é internacional, que com certeza comete erros como os outros. Nunca se viu nada assim. Isto tem duas vertentes: apontar a mira a alguns árbitros, que o Benfica não quer que arbitrem; ecriar a ficção de que o FC Porto é sempre beneficiado. Para depois no final do campeonato acontecer o regabofe que aconteceu na época passada e parecer que não se passou nada. Estamos perante uma chantagem perante os árbitros e não acontece nada, ninguém parece preocupar-se muito com isto. Parece que o Benfica está a fazer chantagem ao mundo da arbitragem na esperança do regresso de alguns padres", criticou o dirigente azul e branco.