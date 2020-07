Francisco J. Marques critica Vieira e a BTV: «Nem na Coreia do Norte»

Francisco J. Marques deixou duras críticas a Luís Filipe Vieira, à BTV e aos comentadores deste mesmo canal. Depois de um rol de imagens de várias figuras do universo benfiquista a elogiar a postura do presidente das águias após a derrota com o Marítimo, que resultou na demissão de Bruno Lage, o diretor de comunicação deixou vários reparos.





"A não cobertura das eleições é para fazerem isto, para promover Vieira. Isto nem na Coreia do Norte. O Benfica passou por um momento difícil, despediu um treinador e puseram-no como figura. Um dia em que ganhe coisas grandes, vão pô-lo onde? Isto é tão triste", atirou, traçando uma ligação entre estes factos e a não cobertura previamente anunciada pelo canal das eleições que se avizinham."O Rodolfo foi 'entalado' no Playoff por ter dito que a BTV não ia fazer cobertura. Rui Santos e Paulo Garcia disseram que o Porto Canal fez o mesmo. O Porto Canal fez entrevista de uma hora a quatro candidaturas diferentes. Fez peças de cobertura de todos os atos relevantes. E fez, na altura em que todos foram votar, entrevistas. A Lista D fez já mais do que um post no Facebook sobre esta matéria, a denunciar as mentiras do Rui Santos. Fez pelo menos dois. Vamos continuar vigilantes a identificar estas mentiras. O Porto Canal propôs debates. Elas é que não se terão entendido para que isso acontecesse. E nós temos provas. As eleições do FC Porto foram um exemplo e a cobertura também", referiu.