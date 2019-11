Francisco J. Marques criticou o VAR

Francisco J. Marques considerou que ficou por marcar um penálti a favor do FC Porto, aos 40 minutos, por alegada mão de Mehremic, e criticou Rui Costa, por este não ter dado indicação ao árbitro Hélder Malheiro: "Penálti claro que o VAR Rui Costa não assinalou. Por estas imagens parece tão evidente, que é incompreensível que tenha dado indicação para o árbitro prosseguir", escreveu o diretor de comunicação do FC Porto, na sua conta no Twitter. Já Sérgio Conceição queixou-se de outro lance na área do Aves, com Bruno Costa.