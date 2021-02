Francisco J. Marques denuncia violência policial na chegada da equipa ao Dragão

Depois do empate em Braga para a Taça de Portugal, alguns adeptos do FC Porto foram até às imediações do Estádio do Dragão apoiar a equipa. O problema é que, segundo Francisco J. Marques, as forças de segurança presentes no local não se ficaram pelo controlo do aglomerado de pessoas, que rondaria as quatro dezenas.





"Cerca de quatro dezenas de adeptos foram esperar a equipa e foram atacados pela Policia com balas de borracha, disparos, com oito carros com 10 ou mais polícias lá dentro, a pôr toda a gente a fugir… Completamente desnecessário. Só acontece com adeptos do FC Porto, já aconteceu na Taça com aquele triste episódio em Coimbra. Civismo de toda a gente é o que se espera, também das autoridades policiais", revelou o diretor de comunicação dos dragões ao Porto Canal.