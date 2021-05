Francisco J. Marques: «Dirigentes do Sporting não sabem como é que se festeja um título»

Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, criticou uma vez mais a forma como decorreram os festejos do título do Sporting, apontando o dedo ao Governo, na pessoa do secretário de Estado do Desporto, mas também aos dirigentes do clube leonino, acusando-os de "inexperiência" neste género de situações.





"Dois ou três dias antes, o secretário de Estado [do Desporto] disse que estava tudo a ser preparado, e a gente já sabe que tudo em que o secretário de Estado se mete corre mal. Primeira razão para aquilo ter corrido mal. Segunda razão para ter corrido mal, estamos a falar de um clube que não era campeão há 19 anos, ficou evidente a inexperiência daquela gente a tratar de uma festa de título. Eles já não estavam sequer habituados, para aquelas pessoas que estão lá é a absoluta inexperiência, não sabem como é que se faz, portanto tinha tudo para correr mal. Por um lado, o secretário de Estado a dizer que estava tudo a ser tratado, por outro a inexperiência absoluta dos dirigentes do Sporting, que não sabem como é que se festeja um título, porque o último título que tinham festejado tinha sido há quase 20 anos. Não me surpreendeu absolutamente nada, tinha tudo para correr mal, e correu. Mais uma vez ficou evidente a insensatez que há por parte das autoriodades, particularmente do Governo português, de não permitir o público nos estádios, porque se as pessoas estivessem dentro do estádio nada daquilo tinha acontecido, tinha tudo corrido muito bem, como é normal que tivesse corrido", referiu o responsável pela comunicação dos dragões, em declarações ao Porto Canal.