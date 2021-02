Francisco J. Marques diz que "caça a Corona tem de parar" e mostra 12 "faltas agressivas"

Francisco J. Marques criticou o que considera "um novo e inaceitável recurso tático anti-Jesus Corona", mostrando "12 lances de faltas agressivas, algumas violentas, que não tiveram ação disciplinar por parte dos árbitros".





Estes 12 lances de faltas agressivas, algumas violentas, não tiveram ação disciplinar por parte dos árbitros, exceto a calcadela de Nuno Tavares, que foi admoestado com amarelo, quando devia ter visto vermelho. A caça a Corona tem de parar e os árbitros não podem ser cúmplices. pic.twitter.com/n7ssW5kCXq — Francisco J. Marques (@FranciscoMarkes) February 6, 2021

"Estes 12 lances de faltas agressivas, algumas violentas, não tiveram ação disciplinar por parte dos árbitros, exceto a calcadela de Nuno Tavares, que foi admoestado com amarelo, quando devia ter visto vermelho. A caça a Corona tem de parar e os árbitros não podem ser cúmplices. Este parece ser um novo e inaceitável recurso tático anti-Jesus Corona, beneficiando do facto do VAR não se pronunciar em lances de amarelo. Só há uma forma de proteger os jogadores diferenciados, é a equipas de arbitragem não permitirem o que o vídeo ilustra", referiu o diretor de comunicação do FC Porto no Twitter.Recorde-se que já ontem Vítor Baía havia apontado o dedo a uma "caça ao homem", referindo-se também ao mexicano: "Se vocês vissem as marcas físicas que nós vemos no balneário, ficavam loucos. Não podemos fechar os olhos, há confiança na arbitragem, mas os árbitros têm de fazer bem o trabalho", afirmou então o administrador da SAD portista.