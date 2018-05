Francisco J. Marques fez esta terça-feira, no programa Universo Porto da Bancada, do Porto Canal, uma comparação entre os casos de corrupção que têm sido ligados a Benfica e Sporting, traçando "uma diferença muito grande" entre as duas situações."Há uma diferença muito grande do que nós sabemos entre o caso do Benfica, que vem de há um ano, e as notícias do Sporting, da semana passada. Tudo o que implica o Benfica nós sabemos do que estamos a falar. Recebemos a informação no passado, iniciámos o processo de desmascarar... No que diz respeito ao Sporting, só sabemos o que vem na comunicação social. Naturalmente queremos que seja investigado até às ultimas consequências", garantiu o diretor de comunicação dos dragões."No que diz respeito ao andebol, o FC Porto está diretamente implicado e já na altura o fizemos o possível para combater o que se passou. Em relação ao futebol, aí não temos conhecimento que vá além do que é noticiado. Não sabemos o que é verdade e o que não é… Tem de ser investigado, esclarecido e, encontrando-se matéria para condenação, têm de ser condenados. Em relação ao Benfica, nós sabemos muito bem o que existe… Em relação ao Sporting não. Não sabemos se isto vai terminar daqui a um mês ou daqui a 10 anos, mas há uma coisa que sabemos: é que fomos nós que iniciámos esta limpeza do futebol português", frisou.

Autor: André Monteiro