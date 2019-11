Francisco J. Marques e a AG do FC Porto: «O nosso presidente não apertou o pescoço a ninguém»

Os associados do FC Porto reuniram-se, na noite de segunda-feira, para aprovar as contas do clube, numa assembleia geral que mereceu o elogio de Francisco J. Marques, diretor de comunicação dos dragões. Para o dirigente azul e branco, a reunião magna foi um espaço de "discussão saudável", "ao contrário do que se verifica noutros clubes".





E explicou: "Todos estamos sempre a ouvir pessoas a porem em causa como as coisas correm no FC Porto. Põem em causa a democracidade, etc. O que aconteceu ontem foi que quem fiz falar, falou, quem quis votar a favor, votou, quem se quis abster, absteve-se, quem quis votar contra, votou contra. Ninguém fez cadeiras voar, o nosso presidente não apertou o pescoço a ninguém", referiu, numa referência ao que se passou numa AG recente do Benfica, após a qual Luís Filipe Vieira foi acusado de apertar o pescoço a um associado."Houve muitas críticas na assembleia. Há pessoas que têm entendimentos diferentes por exemplo em relação à comunicação. Mas criticam sempre com toda a liberdade. O FC Porto está saudável, os sócios do FC Porto exercem quando bem entendem os direitos de associados, ninguém os impede de falar. Há uma discussão saudável e com civismo, ao contrário do que acontece noutros clubes", concluiu.