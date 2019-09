Francisco J. Marques e a decisão no E-toupeira: «Pelos vistos, crime é desmascarar criminosos»

Quando alguém corrompe alguém em benefício de ninguém. Em Portugal, pelos vistos, crime é desmascarar criminosos — Francisco J. Marques (@FranciscoMarkes) September 11, 2019

"Quando alguém corrompe alguém em benefício de ninguém. Em Portugal, pelos vistos, crime é desmascarar criminosos."Foi desta forma que Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, reagiu à decisão do Tribunal da Relação de Lisboa, conhecida esta quarta-feira, em não levar a SAD do Benfica a julgamento no caso E-toupeira', mantendo a decisão instrutória da juíza Ana Peres, do Tribunal Central de Instrução Criminal.

"Não merece provimento o recurso do Ministério Público e do assistente Perdigão na parte em que pretendiam a pronúncia [julgamento] da Benfica SAD como coautora de todos os crimes imputados", referiu uma fonte do TRL à agência Lusa.



Também Fernando Madureira, líder dos Super Dragões, já reagiu à decisão do tribunal em não levar a SAD do Benfica a julgamento.