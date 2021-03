Francisco J. Marques e a expulsão de Sérgio Conceição: «Não foi bonita, mas foi só uma discussão acesa»

Francisco J. Marques comentou o desentendimento entre Sérgio Conceição e Paulo Sérgio que resultou na expulsão dos dois treinadores, no decorrer do Portimonense-FC Porto. O diretor de comunicação dos dragões lamentou o episódio, mas revelou ter-se tratado apenas de uma "discussão acesa". Já relativamente às acusações proferidas pelo diretor de comunicação do Sporting, não foi tão comedido na reação.





"É uma discussão acesa, que não foi bonita, mas foi só uma discussão. É verdadeiramente engraçado, é de quem aterrou no futebol de pára-quedas e não percebe nada disto. No sábado, o Sérgio Conceição igualou o número de expulsões do treinador do Sporting, três. O legado do Sérgio Conceição é, de facto, um grande legado, é o legado de um treinador campeão, atual vencedor da Taça de Portugal, o treinador que tem tido um desempenho extraordinário nas provas internacionais, na mais difícil prova de clubes do Mundo, está entre as oito melhores equipas do Mundo, vai defrontar agora o Chelsea, e o responsável pela comunicação de um clube que a única vez que passou a fase de grupos da Liga dos Campeões depois levou 12 ou 13 do Bayern Munique vem falar num legado do Sérgio Conceição. É preciso ter lata e não ter noção. Onde é que está o legado do que aconteceu no final do Famalicão-Sporting, que toda a gente viu no túnel? Coisas mais graves do que o que aconteceu em Portimão. Em Portimão foi uma discussão acesa, mais acesa do que o que seria desejável, toda a gente entende isso, mas não passou disso. Em Famalicão houve mais do que isso. Andavam a gabar-se que onde vai um vão todos. Quando é com eles é tudo legítimo, quando é com os outros, não? O legado que o Sérgio Conceição vai deixar é um legado que orgulha todos os portistas e devia orgulhar todos os desportistas portugueses, porque é um grande legado e oxalá continue", destacou Francisco J. Marques, no Porto Canal.