Francisco J. Marques e as "36 dioptrias" de Bernardo Silva: «Temos 7 mas todas certificadas»

São de facto muitas dioptrias, parabéns @BernardoCSilva. Nós só temos sete, mas todas certificadas por oftalmologistas da FIFA e da UEFA. Se quiseres vir ajudar a conseguir mais és bem-vindo, já que segundo LFV não voltas a vestir a camisola do Benfica — Francisco J. Marques (@FranciscoMarkes) January 23, 2019

Olá @FranciscoMarkes , vejo sim também! Felizmente e apesar de ser benfiquista nao vejo só para um dos lados. Mas como eu ontem estava a ver um jogo de futebol em direto e não com um ano de atraso... Mas aceito os óculos! Dioptrias? Se não me engano são 36 ‍?? — Bernardo Silva (@BernardoCSilva) January 23, 2019

Olá @BernardoCSilva, sim, parece que estás a precisar de óculos. Teremos todo o gosto em oferecer-te um par quando vieres cá jogar pela seleção, em junho. Para perceber as dioptrias, na segunda imagem vês alguma irregularidade? pic.twitter.com/oG8hICBU7n — Francisco J. Marques (@FranciscoMarkes) January 23, 2019

Sou eu que estou a precisar de óculos ou... ???? ‍?? — Bernardo Silva (@BernardoCSilva) January 22, 2019

