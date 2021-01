Francisco J. Marques e as idas de Jorge Jesus ao Dragão: «Já foi goleado, já ajoelhou...»

Francisco J. Marques voltou este sábado às redes sociais, agora para falar de Jorge Jesus. Depois de ter deixado considerações sobre Pizzi e Nuno Tavares, o diretor de comunicação do FC Porto dedicou umas linhas ao treinador do Benfica. Sempre na sequência do clássico de ontem, onde FC Porto e Benfica empataram a uma bola.





"Análise à 'sabedoria tática' com que o Benfica de Jorge Jesus procurou anular Corona. Ou quando não é só o fair play que é uma treta. Em conclusão, quem recorre a estes expedientes é porque não tem outros argumentos. As imagens não mentem", escreveu J. Marques num primeiro post no Twitter.E prosseguiu: "Jorge Jesus quis no final gabar-se das vitórias no Dragão. Mais valia estar calado, porque em 23 jogos ganhou apenas três. Uma delas nem serviu para nada, pois viria a ser eliminado da Taça, ao perder 1-3 na Luz. Derrotas teve muitas, 15 no total, já foi goleado, já ajoelhou...""Só para se perceber o ridículo, Sérgio Conceição tem as mesmas três vitórias em casa do Benfica, mas em apenas oito jogos, o que faz a sua diferença. Pelo FC Porto, na Luz, Sérgio tem duas vitórias e uma derrota", concluiu.







