Francisco J. Marques e o ataque ao autocarro do Benfica: «É a única claque que mata em Portugal»

Francisco J. Marques criticou o apedrejamento do autocarro do Benfica e garantiu que este episódio não o surpreende. Segundo o diretor de comunicação do FC Porto, há várias razões que permitiam esperar que algo deste género acontecesse, a começar pela postura de Luís Filipe Vieira.





"Há um lado de normalidade. Estamos a falar de um clube em que o presidente aperta o pescoço a um sócio numa Assembleia Geral. Num clube onde isto acontece, não podemos ficar surpreendidos porque os jogadores são apedrejados pelas claques. Claro que estas situações de violência extrema tinham antecedente mediático, porque nas semanas anteriores aconteceram episódios de adeptos do Sporting a serem espancados em Lisboa por adeptos do Benfica. Terminaram como terminaram. Houve dois feridos que se lamentam e esperamos que os jogadores recuperem o mais rapidamente possível", apontou o dirigente azul e branco, elencando os autores morais do ataque."Os autores morais deste apedrejamento são Luís Filipe Vieira porque desconhece que o Benfica tenha claques. O secretário de Estado do Desporto, que fica caladinho que nem um gato. As autoridades policiais, que não identificam ninguém. Estamos a falar da única claque que mata gente em Portugal. Está identificado o autor do atropelamento do Ficcini. Está em liberdade. Sobre isso, o André Ventura não pia. É uma subserviência de um país inteiro a um banco de criminosos. Falam da claque do FC Porto, que também comete os seus excesso, mas esta tem tido um comportamento exímio", referiu.