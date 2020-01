Francisco J. Marques e o Benfica Play: «Bem-vindos à era da pós-verdade»

O Benfica apresentou esta quinta-feira o Benfica Play, uma espécie de 'Netflix' do clube encarnado, e Francisco J. Marques reagiu com ironia ao evento.





"O Benfica é o primeiro clube a lançar uma plataforma OTT, o Benfica é o clube português com mais troféus internacionais, a Taça Latina era uma competição oficial, os mails eram todos falsos e o camião estava no sítio, nunca foi roubado. Bem-vindos à era da pós-verdade", disse o diretor de comunicação do FC Porto no Twitter.O Benfica Play é uma plataforma online através do qual o clube disponibiliza conteúdos exclusivos relacionados com o dia a dia do emblema encarnado.