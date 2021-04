Francisco J. Marques e o caso BPN: «Luís Filipe Vieira está permanentemente em trapalhadas»

Francisco J. Marques comentou a notícia do arquivamento do processo BPN ligado a Luís Filipe Vieira, apontando o dedo à justiça portuguesa e ao presidente do Benfica.





"Fiquei muito triste com a notícia. Ao ver a notícia percebi que aquilo significava que, ao mesmo tempo que Luís Filipe Vieira via o caso ser arquivado, eu e os portugueses estávamos a ser condenados a pagar 20 milhões de euros. 20 milhões que Luís Filipe Vieira recebeu e não pagou... E não lhe acontece nada. Mais uma vez, a justiça portuguesa não consegue encontrar indícios", apontou, no Porto Canal."É exactamente o que aconteceu no E-Toupeira, em que Luís Filipe Vieira não tinha nada a ver com o que se passava, não sabia nada, isentou-se a administração e Luís Filipe Vieira. É muito preocupante e mostra mais uma vez a incapacidade que há em Portugal de atingir os poderosos. Luís Filipe Vieira está permanentemente metido em trapalhadas e permanentemente há uma mão protetora na justiça portuguesa que faz com que saia de fininho e não lhe aconteça nada. Depois, nós é que temos de pagar os desmandos de Luís Filipe Vieira", acrescentou o diretor de comunicação do FC Porto."Sabemos há quanto tempo foi a resolução do banco BPN? Foi na primeira década do século XXI, estamos na terceira década! Este tempo todo para conseguir ilibar Luís Filipe Vieira. O Ministério Público chegou à brilhante conclusão de que não há provas de que o presidente do Conselho de Administração de uma empresa teve alguma coisa a ver com o não pagamento de 20 milhões de euros", concluiu.