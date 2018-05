Francisco J. Marques comentou as mais recentes revelações do caso dos emails, mais concretamente os alegados emails da última semana que davam conta de que o Benfica teve acesso a informações pessoais dos vários árbitros de futebol . Nesse sentido, o diretor de comunicação do FC Porto questionou por que motivo necessitaria o rival dessa informação e apontou o dedo à APAF por nada ter dito sobre este assunto que, sublinha, era do total conhecimento do presidente das águias."Estes novos dados vêm acentuar o desejo do Benfica em criar um esquema para controlar em absoluto a arbitragem. Consegue-se perceber o início do relacionamento entre o Nuno Cabral e o Paulo Gonçalves. Logo em 2012 há o fornecimento ao Benfica, ao Paulo Gonçalves, que depois a faz chegar a Vieira, todos os contactos dos árbitros de 1ª categoria de então. Isso logo à partida levanta a interrogação: para que é que um clube quer ter os contactos dos árbitros? A isto ninguém responde. A APAF não se calava quando havia assuntos ligados à arbitragem… A que assistimos agora? O senhor Luciano Gonçalves nem pia. Isto também merece uma interrogação. Tudo isto demonstra que uma série de pessoas ficam capturadas ao interesse do Benfica, pois o Benfica tinha acesso a informação. Isto chega ao ponto do Nuno Cabral sugerir que alguém importante telefone ao Vítor Pereira para alterar uma nomeação antes dela ser pública. Desta vez fica clara uma coisa: o Paulo Gonçalves dá conhecimento de tudo ao Luís Filipe Vieira, pois reencaminha tudo o que o Nuno Cabral lhe envia", vincou Francisco J. Marques no programa 'Universo Porto da Bancada', no Porto Canal.Um outro email divulgado dando conta de que ono processo do núcleo duro da claque, mereceu igualmente um comentário do diretor de comunicação portista: "Como é possível fingir-se neste país que o Benfica não apoio clarques? Faz até um apoio indevido. Paga os advogados a elementos dos No Name Boys. Mais uma vez isto ficou evidente."

Autor: André Monteiro