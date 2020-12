Francisco J. Marques e o caso e-toupeira: «Será uma surpresa se não forem condenados...»

As recentes notícias de que Júlio Loureiro também vai a julgamento no caso e-Toupeira, tal como Paulo Gonçalves e José Silva, foram tema no programa 'Universo Porto da Bancada', no Porto Canal, com Francisco J. Marques a expressar o desejo de que a justiça funcione rapidamente.





"Este caso esteve um ano paradinho, mas agora isto vai ter que avançar. O Paulo Gonçalves, o José Silva e o Júlio Loureiro vão ser julgados por corrupção em benefício do Benfica. O que sabemos é que os dois aproveitando-se da sua posição entravam no Citius para fornecer informação ao Paulo Gonçalves, sabendo-se tudo o que se sabe, será um grande espanto se estas pessoas não forem condenadas... O que se pretende é apenas o curso normal da justiça. Já foi surpreendente conseguirem retirar o Benfica deste caso, com as amenésias e tudo aquilo que sabemos, a pouca vergonha que foi à frente de toda a gente. Pelo menos estes três vão ser julgados e que tenham um julgamento justo", referiu o diretor de comunicação do FC Porto.