Francisco J. Marques e o caso Palhinha: «Adultera a verdade desportiva»

Francisco J. Marques evocou o caso do médio sportinguista, João Palhinha, que já leva seis cartões amarelos no campeonato e não cumpriu qualquer jogo de castigo.





"Isto adultera a verdade desportiva. Isto não respeita as regras de tratar por igual todos os competidores. Não estamos aqui a avaliar se os viu bem ou mal, apenas dizemos que viu seis. Quantos amarelos foram mal mostrados ao longo de uma época? Quantos é que deveriam ser mostrados e não foram? Viu seis amarelos e não cumpriu nenhum jogo de castigo, os outros jogadores viram seis amarelos e já cumpriram um ao quinto. É uma adulteração da verdade desportiva", afirmou o diretor de informação e comunicação do FC Porto, esta terça-feira, no Porto Canal.No mesmo programa, Francisco J. Marques evocou um dado estatístico "muito pouco comum" que, considera, tem prejudicado o FC Porto."Decorridas 27 jornadas do campeonato, o FC Porto, o P. Ferreira e o Santa Clara são as únicas equipas que ainda não tiveram um minuto que fosse de superioridade numérica. Este é um cenário que não encontra paralelo nos nossos principais adversários, Sporting, Benfica e Sp. Braga. Todas elas já beneficiaram de jogar em superioridade numérica, no caso do Benfica muito até, principalmente nas últimas jornadas", notou o diretor dos dragões.Francisco J. Marques considera que esta situação "é surpreendente" e recordou alguns casos em que os adversários dos dragões poderiam ter tido jogadores expulsos, como por exemplo no FC Porto-Benfica, onde viu "uma sucessão anormal de faltas graves, duras, cometidas essencialmente por dois jogadores do Benfica, Pizzi e Nuno Tavares, e que não foram devidamente sancionadas".E rematou com nova bicada ao rival encarnado: "Não há muito tempo víamos o choradinho de um dos nossos concorrentes, a dizer que não tinha penaltis a seu favor, mas agora já tem, e até foi um penálti duvidoso, mas o FC Porto é que continua sem ter um adversário expulso, apesar de assumir as despesas do jogo, pressionar, sofrer mais faltas e de os seus jogadores serem vítimas de entradas à margem das leis".