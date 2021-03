Francisco J. Marques e o caso Palhinha: «É um atentado à verdade desportiva. É muito mau»

O diretor de comunicação do FC Porto abordou a controverso dossiê relativo a João Palhinha, médio do Sporting, depois do TAD ter decidido não anular o cartão amarelo exibido ao jogador no Bessa.





"É das coisas mais surrealistas, não me lembro de nada como isto, é uma singularidade que bate todos os recordes. O amarelo foi mal mostrado, seria legítimo tirar o amarelo ao Palhinha, que em vez de ter cinco cartões e cumprir castigo, aquele amarelo não existiria e ficava com quatro", começou por dizer Francisco J. Marques, no Porto Canal."A verdade é que não cumpre castigo, mas aproveita para limpar, é um atentado à verdade desportiva, é importante que o Sporting se pronuncie sobre isto, é a coisa mais estranha que me lembro de ver no futebol português, mostra como estas coisas têm de levar uma volta, isto descredibiliza, isto arruma com o TAD, arruma com a credibilidade do TAD, dá vontade de rir. É muito mau", acrescentou.