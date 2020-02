Francisco J. Marques e o castigo à porta fechada: «Aplicação da norma é duvidosa»

O FC Porto foi punido com um jogo à porta fechada, devido a incidentes ocorridos na final da Taça de Portugal da temporada passada, mas vai recorrer dessa decisão. A garantia foi dada por Francisco J. Marques, diretor de comunicação dos dragões, que, no programa Universo Porto - da Bancada, frisou que o clube não concorda com esta decisão.





"Não há muito a dizer. O FC Porto foi notificado na sexta-feira e há alguma surpresa pela forma como as coisas são difundidas, porque primeiro a notícia surge nos órgãos de comunicação social e só depois é que o FC Porto recebe a notificação. Uma inversão da ordem natural das coisas e cuja responsabilidade não é do FC Porto, mas sim da Federação, que tem de rever a forma como as coisas são feitas. O FC Porto não concorda e vai recorrer, vai legitimamente usar o direito que tem, até porque, pelo que me foi explicado pelo nosso departamento jurídico, é sempre duvidosa a aplicação da norma que serviu para aplicar o castigo. O que diz a norma é que é referente a agressões no relvado e zonas técnicas e o agente não terá sido agredido aí. Será outra norma a ser aplicada naquela circunstância e que não tem como moldura penal um jogo à porta fechada, mas sim multa. Vamos aguardar pela posterior avaliação do recurso", apontou o dirigente azul e branco.