Francisco J. Marques e o clássico de hóquei: «Repetiu-se o mesmo penálti três vezes»

O clássico de hóquei em patins, que envolveu FC Porto e Benfica, terminou envolto em polémica e com queixas de ambas as partes. Por um lado, dos dragões, que não aceitaram a repetição de um penálti a favor das águias dentro do último minuto; do outro, por parte das águias, que falaram em "sucessivos erros".





E foi precisamente a tomada de posição dos encarnados que motivou uma resposta de Francisco J. Marques, esta terça-feira, no programa Universo Porto - da Bancada. Acusando o Benfica de "usar os mesmos processos nas modalidades que usou no futebol", o diretor de comunicação dos dragões apontou o dedo ao que considerou serem "alegações ridículas", muito por causa até do tal penálti que foi repetido em três ocasiões."Querem replicar no hóquei os processos que usam nas outras modalidades, assim como no futebol. Os processos que valeram os títulos no futebol. Há dois ou três anos foi à custa do Sporting do Jorge Jesus, o ano passado à custa do FC Porto. Fazem isto para que os árbitros não possam agir de forma natural. O Benfica queixa-se que a arbitragem beneficiou o FC Porto. Então vamos ver: se a arbitragem tinha intenção de beneficiar o FC Porto, por que assinalaria um penálti duvidoso contra o FC Porto, já dentro do último minuto? Quando o penálti vai ser transformado, houve 3 repetições. Na segunda aceita-se, mas na primeira é mesmo no limite. Se beneficiasse o FC Porto não mandaria repetir naquelas circunstâncias. Este lance chega para entender o quão ridículas são as alegações do Benfica. Todos nos lembramos do jogo Benfica – FC Porto na Luz, o ano passado. Foi um fartar de vilanagem. Eles não querem isenção, querem ser beneficiados. E quando não são, estranham. O ADN do Benfica é este, reclamar quando não é beneficiado", apontou.