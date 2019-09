Francisco J. Marques e o E-Toupeira: «Isto é enganar o país todo, é o benfiquistão»

Francisco J. Marques voltou ao ataque em relação ao processo E-Toupeira, praticamente uma semana depois de ser conhecida a decisão do Tribunal da Relação de Lisboa em não pronunciar a SAD do Benfica como arguida no processo. O diretor de comunicação do FC Porto considerou inaceitável que não tenha sido encontrada ligação entre a atuação de Paulo Gonçalves e a administração da sociedade encarnada."Ora vamos aqui imaginar o seguinte: eu, que sou funcionário do FC Porto, pratico uma série de atos sem o conhecimento da administração do FC Porto. Quando isso é conhecido, é-me retirada a confiança. Se esses atos põem o FC Porto em causa e implicam o cometimento de crimes, evidentemente que sou demitido. Agora, se a administração tiver conhecimento mantém-me em funções. Portanto, isto agora é uma enorme mistificação, dizerem que não há ligação. Por entendimento do Tribunal da Relação, o Paulo Gonçalves era o homem do futebol. Mas o Júlio Loureiro, que inicialmente foi ilibado e agora foi pronunciado por recebimento indevido de vantagem no futebol, já tem a ver. O Paulo Gonçalves até andou a representar a SAD do Benfica nas Assembleias Gerais da Liga", começou por dizer o dirigente azul e branca."Depois houve a crise de amnésia de Luís Filipe Vieira. Qual era o objetivo disto? Que Luís Filipe Vieira não fosse ouvido ou constituído arguido, bem como a Benfica SAD. Depois houve a rábula de José Eduardo Moniz, que foi para o Brasil. E tudo isto só foi possível porque contou com a colaboração das autoridades. As autoridades podiam ter ido ao hospital, podiam ter impedido uma viagem comprada depois da notificação, etc. Isto é enganar o país todo. Só é possível com a colaboração de muita gente. É o benfiquistão. Agora chegámos ao episódio final da E-Toupeira, encerrado em relação à Benfica SAD desta forma. Agora vamos ver o que vai acontecer a Paulo Gonçalves, aos dois funcionários judiciais que atuaram em favor do Benfica", acrescentou.Francisco J. Marques foi também muito duro relativamente ao silêncio do Ministério Público face às críticas do acórdão à atuação precisamente do MP. "As críticas do Tribunal da Relação ao Ministério Público são muito severas. Já passou uma semana e ninguém fez a defesa da honra do MP. Aceita-se isto? A dizerem que não fizeram o trabalho que tinham que fazer? Que não investigaram como deviam ter investigado? Isto é um escândalo. A nossa obrigação é fazer chegar isto para lá das nossas fronteiras. Há uma proteção sistemática, inadmissível e recorrente ao Benfica", apontou.