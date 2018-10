Francisco J. Marques e o 'e-toupeira': «SAD do Benfica é arguida num caso de corrupção»

Francisco J. Marques voltou a abordar o caso 'e-toupeira' no programa Universo Porto - da Bancada, deixando a garantia de que o mês de novembro será "animado"."Na entrevista de Luís Filipe Vieira, o presidente do Benfica fez uma espécie de ameaça. Eu não sei se ele ainda tem alguma toupeira que lhe permita saber coisas, mas há algo que nós sabemos: vamos ter um novembro animado", começou por dizer, esclarecendo, de seguida, do que estava a falar."Vai começar a instrução do e-toupeira. Não sei se era a isso que se referia Luís Filipe Vieira, aparentemente não. Disse que vinham aí coisas de justiça como se fosse cair nos nossos ombros algo muito grave, mas não pode cair porque não fizemos nada. O que sabemos é que, em termos de factos concretos, os administradores da SAD do Benfica vão ser ouvidos como arguidos num caso de corrupção. E também sabemos que este processo tem prazos relativamente curtos porque existe uma pessoa que está privada da liberdade e estou em crer que no início de janeiro se saberá quem irá a julgamento e acusado de quê", frisou o dirigente azul e branco.